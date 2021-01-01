У Києві відбувається смолоскипна хода, фото: «Факти»

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У Києві розпочалася смолоскипна хода, приурочена до річниці від дня народження відомого українського політичного діяча, борця за незалежність України Степана Бандери.

Акція має назву «Марш честі, гідності та свободи до дня народження Степана Бандери», вона розпочалася біля розташованого в центрі Києва пам’ятника Тарасові Шевченку.

Ми усі різні, та повага до наших героїв це те, що нас об'єднує, — зазначається на сторінці акції в соціальній мережі Фейсбук.

Такі акції традиційно відбуваються в різних містах України у день народження Бандери.

Бандера народився 1 січня 1909 році у селі Старий Угринів, нині Калуського району Івано-Франківської області.

У 1929 році Бандера вступив до Організації українських націоналістів (ОУН). За свою діяльність у 30-х роках XX ст. перебував у в’язницях Польщі, звідки вийшов після початку Другої світової війни.

Був одним із авторів Акту відновлення Української Держави 30 червня 1941 року, який вороже сприйняли німецькі окупанти. В результаті з початку 1942 року по серпень 1944 року Бандера перебував у німецькому концтаборі Заксенхаузен.

Був убитий 15 жовтня 1959 року у Мюнхені радянським агентом КДБ Богданом Сташинським.