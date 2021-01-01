У Славському зупинився підйомник, фото: ДСНС

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На гірськолижному курорті у селі Славське Сколівського району Львівської області сьогодні, 1 січня, зупинився крісельний підйомник (канатна дорога).

В результаті рятувальники почали знімати туристів, котрі перебували на підйомнику, повідомляє прес-служба ДСНС.

Інформація про зупинку канатної дороги внаслідок виходу з ладу трансформаторної підстанції надійшла до рятувальників о 13.35, туристів почали знімати о 14.20.

Температура повітря в той час становила 1° вище нуля.

Рятувальні роботи були завершені о 16.05. Всього з підйомника зняли 74 особи, з них 13 дітей та три вагітні жінки.

Нагадаємо, у березні 2018 року на одному з курортів Грузії вийшла з ладу канатна дорога. В результаті травмувалися 10 осіб. Інцидент потрапив на відео.