У Франції розігнали нелегальну новорічну вечірку, фото: France Travel Blog

https://racurs.ua/ua/n148525-masshtabnu-novorichnu-vechirku-rozignaly-u-franciyi-travmovano-policeyskyh-ta-spaleno-avtomobil.html

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У Франції поліцейські розігнали масштабну нелегальну новорічну вечірку.

Вона відбувалася в розташованому на заході країни департаменті Іль і Вілен, на ній були присутні до 2,5 тис. осіб, котрі не дотримувалася протиепідемічних заходів — не носили маски та не зберігали соціальну дистанцію, повідомляє The Local.

Вечірка розпочала пізно ввечері 1 січня в порожньому ангарі поблизу автомагістралі у муніципалітеті Льєрон.

Зазначається, що під час розгону вечірки її учасники кидали в поліцейських каміння. В результаті легкі травми отримали троє правоохоронців, також було підпалено поліцейський автомобіль.

У Франції через епідемію коронавірусної хвороби COVID-19 запроваджена комендантська година. Громадянам було заборонено святкувати Новий рік поза межами своїх домівок.

VIDEO. Les teufeurs sont toujours sur place à #Lieuron en #IlleetVilaine pour la rave commencée le soir du nouvel an #Bretagnepic.twitter.com/Dh4Lf3cqij

— France Bleu Armorique (@bleuarmorique) January 1, 2021

Нагадаємо, у Миколаєві невдовзі після настання 2021 року загорівся балкон однієї з багатоповерхівок. Причиною цього інциденту стала необережність під час запуску святкових феєрверків.