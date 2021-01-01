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У Франції розігнали нелегальну новорічну вечірку, фото: France Travel Blog

Масштабну новорічну вечірку розігнали у Франції — травмовано поліцейських та спалено автомобіль (ВІДЕО)

1 січ 2021, 16:46
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У Франції поліцейські розігнали масштабну нелегальну новорічну вечірку.

Вона відбувалася в розташованому на заході країни департаменті Іль і Вілен, на ній були присутні до 2,5 тис. осіб, котрі не дотримувалася протиепідемічних заходів — не носили маски та не зберігали соціальну дистанцію, повідомляє The Local.

Вечірка розпочала пізно ввечері 1 січня в порожньому ангарі поблизу автомагістралі у муніципалітеті Льєрон.

Зазначається, що під час розгону вечірки її учасники кидали в поліцейських каміння. В результаті легкі травми отримали троє правоохоронців, також було підпалено поліцейський автомобіль.

У Франції через епідемію коронавірусної хвороби COVID-19 запроваджена комендантська година. Громадянам було заборонено святкувати Новий рік поза межами своїх домівок.

Нагадаємо, у Миколаєві невдовзі після настання 2021 року загорівся балкон однієї з багатоповерхівок. Причиною цього інциденту стала необережність під час запуску святкових феєрверків.


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