Харківська міськрада просить призначити нові вибори мера після смерті Кернеса

Геннадія Кернеса поховали 23 грудня, фото: АТН

https://racurs.ua/ua/n148524-harkivska-miskrada-prosyt-pryznachyty-novi-vybory-mera-pislya-smerti-kernesa.html

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Секретар міськради Харкова Ігор Терехов звернувся до Верховної Ради з проханням призначити проведення в місті нових виборів мера.

Переможець нещодавніх виборів Геннадій Кернес помер від ускладнень коронавірусу, 23 грудня його поховали, повідомляє телеканал АТН.

Ми зробили все в установленому законом порядку, — заявив Терехов.

Більше деталей він не розкрив. Зокрема, Терехов не повідомив, коли саме Верховна Рада має розглянути його звернення.

Варто додати, що в грудні заступник голови фракції «Слуга народу» в парламенті Олександр Корнієнко заявляв, що довибори в Харкові можуть відбутися лише в дві дати — в останню неділю березня і останню неділю жовтня.

Нагадаємо, міськрада Харкова наприкінці 2020 року ухвалила рішення про увічнення пам’яті Кернеса, проте без вказання у ньому деталей.