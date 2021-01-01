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Ракурс
Геннадія Кернеса поховали 23 грудня, фото: АТН

Харківська міськрада просить призначити нові вибори мера після смерті Кернеса

1 січ 2021, 16:04
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Секретар міськради Харкова Ігор Терехов звернувся до Верховної Ради з проханням призначити проведення в місті нових виборів мера.

Переможець нещодавніх виборів Геннадій Кернес помер від ускладнень коронавірусу, 23 грудня його поховали, повідомляє телеканал АТН.

Ми зробили все в установленому законом порядку, — заявив Терехов.

Більше деталей він не розкрив. Зокрема, Терехов не повідомив, коли саме Верховна Рада має розглянути його звернення.


Варто додати, що в грудні заступник голови фракції «Слуга народу» в парламенті Олександр Корнієнко заявляв, що довибори в Харкові можуть відбутися лише в дві дати — в останню неділю березня і останню неділю жовтня.

Нагадаємо, міськрада Харкова наприкінці 2020 року ухвалила рішення про увічнення пам’яті Кернеса, проте без вказання у ньому деталей.


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