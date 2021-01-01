Харьковский горсовет просит назначить новые выборы мэра после смерти Кернеса

Геннадия Кернеса похоронили 23 декабря, фото: АТН

https://racurs.ua/n148524-harkovskiy-gorsovet-prosit-naznachit-novye-vybory-mera-posle-smerti-kernesa.html

Ракурс

Секретарь горсовета Харькова Игорь Терехов обратился в Верховную Раду с просьбой назначить проведение в городе новых выборов мэра.

Победитель недавних выборов Геннадий Кернес умер от осложнений коронавируса, 23 декабря его похоронили, сообщает телеканал АТН.

Мы сделали все в установленном законом порядке, — заявил Терехов.

Больше деталей он не раскрыл. В частности, Терехов не сообщил, когда именно Верховная Рада должна рассмотреть его обращение.

Стоит добавить, что в декабре заместитель главы фракции «Слуга народа» в парламенте Александр Корниенко заявлял, что довыборы в Харькове могут состояться лишь в две даты — в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября.

Напомним, горсовет Харькова в конце 2020 года принял решение об увековечении памяти Кернеса, но без указания в нем деталей.