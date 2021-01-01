Пожежа через салют, тонни сміття і місто без води — новорічні ексцеси в Україні, фото — ДСНС

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У новорічну ніч в Миколаєві від салюту загорівся балкон багатоповерхівки. Пожежа спалахнула невдовзі після початку святкувань, о 00.18.

Вогонь охопив балкон квартири на шостому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку на вулиці Садовій. Рятувальників викликали випадкові перехожі, які побачили дим та полум’я на балконі.

Підіймалися на шостий поверх рятувальники за допомогою автодрабини. Вони запобігли розповсюдження вогню на інші квартири.

Причиною займання стала необережність під час використання піротехніки (салютів). Гасили пожежу 12 рятувальників за допомогою трьох автомобілів.

У Львові після святкувань біля головної ялинки міста, що біля Оперного театру, комунальники зібрали дві машини сміття.

У новорічну ніч комунальники працювали у центрі міста. Біля головної ялинки Львова вони зібрали дві машини сміття. У міському департаменті житлового господарства та інфраструктури пригадали, що торік вивезли від Оперного п’ять машин сміття.

В мерії вважають, що цьогоріч святкування пройшло набагато спокійніше. Труднощі тільки з прибиранням газонів на проспекті Свободи — їх засипали конфеті.

Тим часом у 12 тис. жителів міста Первомайський у Харківській області вимкнули воду. Це сталося о 8.45 1 січня внаслідок знеструмлення ділянки видобутку та підготовки питної води.

Первомайський міський голова Микола Бакшеєв повідомив у соцмережах, що подачу тимчасово припинили у 200 багатоповерхівках та приватному секторі. Поки відновлюватимуть електрику на ділянці, воду подаватимуть з резерву, пояснив мер.

Наразі перевіряють насосне обладнання та переходять до запуску. Причину аварії встановлюють.