ПЗРК із самонаведенням прийняли на озброєння Збройні сили, фото — Мілітарний портал

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Новий вид озброєння надійшов у Збройні сили України. Наприкінці 2020 року прийнято на озброєння модернізований ПЗРК (переносний зенітний ракетний комплекс) 9К310УМ «Игла-1».

Державні випробування у Сухопутних військах ЗСУ провели у 2019 році, повідомляє «Мілітарний портал».

Якісно нові характеристики модернізованих ПЗРК забезпечуються за рахунок нових модифікацій головок самонаведення, які розробили у конструкторському бюро «Арсенал». Ці головки забезпечують для «Игла-1М» ефективний захист від перешкод, які створюють ІЧ-пристрої, і підвищену ймовірність ураження цілі. Крім того, досягли й значного збільшення дальності стрільби по цілі на зустрічному курсі.

Роботи з модернізації ПЗРК проводилися конструкторами «Арсеналу», а виробництво заплановано на НВК «Прогрес». НВО «Павлоградський хімічний завод» розробило нове тверде паливо, що збільшило дальність польоту ракети і відповідно збільшили радіус застосування ПЗРК.

У 2018 році РНБО повідомляла, що у 2019 році завершать розробку і розпочнуть випробування вітчизняного переносного зенітно-ракетного комплексу «Колібрі».