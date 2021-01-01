Про старт е-декларування повідомило 1 січня НАЗК, фото — pixabay

https://racurs.ua/ua/n148515-pro-start-kampaniyi-e-deklaruvannya-2021-povidomylo-1-sichnya-nazk.html

Ракурс

1 січня в Україні стартувала щорічна кампанія е-декларування.

У 2021 році вона триватиме до 31 березня, повідомило Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК). У відомстві нагадали, як можливо отримати роз’яснення для заповнення декларації.

Це можна зробити, якщо звернутися до уповноважених підрозділів/осіб із питань запобігання корупції у вашій установі за консультацією.

Крім того, в НАЗК радять телефонувати до контакт-центру: +38 (044)200−06−94 (з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 18.00).

Роз’яснення є і у базі НАЗК. Тут є зручний пошук за ключовим словом.

Для отримання технічної допомоги щодо роботи з реєстром можна заповнити форму зворотного зв’язку на сайті НАЗК

У відомстві нагадали, що у грудні набув чинності закон, який частково відновлює повноваження НАЗК, тому держчиновники та інші особи, які зобов’язані декларувати майно, можуть подати повідомлення про суттєві зміни у майновому стані в електронному вигляді в реєстрі декларацій.

31 грудня НАЗК відновило роботу Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (реєстру декларацій). Він доступний для всіх користувачів, але перенесення деяких даних із кабінетів користувачів ще триває.

Якщо декларант не зміг знайти в кабінеті історію листування з уповноваженою особою, у НАЗК запевнюють, що ці дані будуть відновлені найближчим часом.