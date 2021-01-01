Новорічна статистика COVID-19 — ще 9,5 тис. нових хворих (ІНФОГРАФІКА)

https://racurs.ua/ua/n148514-novorichna-statystyka-covid-19-sche-9-5-tys-novyh-hvoryh.html

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Коронавірус в Україні забрав за добу життя 147 хворих. За попередню добу в Україні виявлено 9 тис. 432 нових випадків захворювання на коронавірус.

Захворіли 338 дітей і 446 медпрацівників. Кількість активних випадків становить 325 тис. 790.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (885), Харківській (713), Київській (627), Одеській (544) та Запорізькій (519) областях.

Загалом за час пандемії в Україні захворіли вже 1 млн 65 тис. 479 осіб, померли — 18 тис. 680.

У Національній академії наук вважають, що у період до 11 січня захворюваність на COVID-19 може знизитись до 6 тис. випадків на добу. Тим не менше Міністерство охорони здоров’я не планує скасовувати січневий нокдаун з 8 по 24 січня, оскільки медики остерігаються збільшення кількості хворих на COVID-19 та грип.

Кількість виявлених заражень COVID-19 в світі з початку пандемії досягла уранці 1 січня. 83 млн 444 тис. 482 випадків, свідчать дані американського університету Джонса Хопкінса.

За добу інфікувалися ще 1 млн 818 тис. 372 людини.

Серед країн із 5 млн і більше заражень COVID-19 — США, Індія і Бразилія. Лідером залишаються Сполучені Штати, де захворіли вже 19 млн 968 тис. 87 людей. Від COVID-19 померли 345 тис. 737 американців.

За даними порталу Worldometer, коефіцієнт смертності від COVID-19 на 1 млн населення планети становить на ранок 1 січня 234,2.