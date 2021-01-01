Новогодняя статистика COVID-19 — еще 9,5 тыс. новых больных

https://racurs.ua/n148514-novogodnyaya-statistika-covid-19-esche-9-5-tys-novyh-bolnyh.html

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Коронавирус в Украине унес в сутки жизни 147 больных. За минувшие сутки в Украине выявлено 9 тыс. 432 новых случаев заболевания коронавирусом.

Заболели 338 детей и 446 медработников. Количество активных случаев составляет 325 тыс. 790.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (885), Харьковской (713), Киевской (627), Одесской (544) и Запорожской (519) областях.

Всего за время пандемии в Украине заболели уже 1 млн 65 тыс. 479 человек, умерли — 18 тыс. 680.

В Национальной академии наук считают, что в период до 11 января заболеваемость COVID-19 может снизиться до 6 тыс. случаев в сутки. Тем не менее Министерство здравоохранения не планирует отменять январский нокдаун с 8 по 24 января, поскольку медики опасаются увеличения количества больных COVID-19 и грипп.

Количество выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло утром 1 января. 83 млн 444 тыс. 482 случая, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

За сутки заразились еще 1 млн 818 тыс. 372 человека.

Среди стран с 5 млн и более заражений COVID-19 — США, Индия и Бразилия. Лидером остаются Соединенные Штаты, где заболели уже 19 млн 968 тыс. 87 человек. От COVID-19 умерли 345 тыс. 737 американцев.

По данным портала Worldometer, коэффициент смертности от COVID-19 на 1 млн населения планеты составляет на утро 1 января 234,2.