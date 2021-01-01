Реставрацию мавзолея первого императора завершили в Риме, фото — mausoleodiaugusto.it/it

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В Риме закончилась многолетняя реставрация мавзолея первого императора Римской империи Октавиана Августа. Фактически памятник истории был закрыт для публики последние 80 лет.

В Риме последние 13 лет продолжалась реставрация. Ожидается, что первых посетителей мавзолей примет в марте 2021 года, сообщает сайт музея.

Император Август начал строить гробницу для себя и своей семьи в 28 году до н.э. В 14 году до н.э. он умер и был похоронен в ней. В VII и XIII веках сооружение разграбили и частично разрушили. С тех пор остатки мавзолея использовались в качестве площадки для публичных выступлений.

В начале прошлого века муниципалитет выкупил участок у частных владельцев и открыл на этом месте концертный зал. В 1926 году сооружение частично отреставрировали. В 2016 году префект Рима утвердил проект работ по восстановлению памятника.

До наших дней сохранилась лишь треть мавзолея. Реставрация, проведенная в два этапа, обошлась в более чем 10 млн евро. Архитекторы реконструировали винтовую лестницу, ведущую на крышу, а также погребальное пространство, где раньше стояли урны с прахом императора и членов его семьи.

Реставрация включала в себя и создание виртуальных музейных туров с элементами дополненной реальности. До конца апреля билеты на эти 50-минутные туры будут бесплатными на сайте мавзолея.