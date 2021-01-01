Реставрацію мавзолею першого імператора завершили у Римі, фото — mausoleodiaugusto.it/it

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Ракурс

У Римі закінчилася багаторічна реставрація мавзолею першого імператора Римської імперії Октавіана Августа. Фактично пам’ятник історії був закритий для публіки останні 80 років.

У Римі останні 13 років тривала реставрація. Очікується, що перших відвідувачів мавзолей прийме в березні 2021 року, повідомляє сайт музею.

Імператор Август почав будувати гробницю для себе і своєї сім’ї в 28 році до н.е. У 14 році до н.е. він помер і був похований в ній. У VII і XIII століттях споруду розграбували і частково зруйнували. Відтоді залишки мавзолею використовувалися як майданчик для публічних виступів.

На початку минулого століття муніципалітет викупив ділянку у приватних власників і відкрив на цьому місці концертний зал. У 1926 році споруду частково відреставрували. У 2016 році префект Рима затвердив проект робіт з відновлення пам’ятника.

До наших днів збереглася лише третина мавзолею. Реставрація, проведена в два етапи, обійшлася у більш ніж в 10 млн євро. Архітектори реконструювали кручені сходи, що ведуть на дах, а також похоронний простір, де раніше стояли урни з прахом імператора і членів його сім’ї.

Реставрація включала в себе і створення віртуальних музейних турів з елементами доповненої реальності. До кінця квітня квитки на ці 50-хвилинні тури будуть безкоштовними на сайті мавзолею.