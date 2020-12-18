У Китаї виявили найдавніші рисові поля. Фото: autotravelblog.ru

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Найдавніші в світі рисові поля виявили на території сучасного Китаю. Знахідка була зроблена в місті Юйяо, в провінції Чжецзян.

Вік знайдених полів становить 6300 років. Попередньо відомо, що площа стародавніх полів може становити близько 900 тис. кв. м, але до цих пір було розкопано лише 7 тис. кв. м землі. Науковці стверджують, що раніше на цій території вже знаходили кілька невеликих старих рисових полів, проте не було достатньо доказів їхнього віку. Про це повідомляє ресурс CGTN.

Рисові поля в Юйяо мають чималий систематичний візерунок. Археологи відзначають, що за весь час свого існування поля кілька разів змінювали свою форму. Наприклад, між 3700−3300 роками до нашої ери на пізній стадії культури Хемуду поля мали більш чіткі гребені, що розмежовують різні доріжки. А за часів епохи культури Лянчжу (2900−2500 роки до нашої ери) до них додалися нові ділянки, розташовані в шаховому порядку з менш вираженими гребенями.

За словами дослідників, знахідка доводить те, що рис був економічною основою в самих ранніх китайських культурах. Навколо полів виявили сліди п’яти доісторичних сіл.

Нагадаємо, археологи розкопали рештки розкішного палацу римського імператора Калігули під офісною будівлею в центрі Рима. Під час розкопок науковці знайшли сад з фонтанами, а також екзотичний звіринець.