Китай провів масштабний військовий парад. Фото:

Ракурс

Китай провів масштабний військовий парад з нагоди 80-ї річниці перемоги над Японією у Другій світовій війні.

На початку параду гармати здійснили символічні 80 пострілів, а в небо запустили 80 тис. птахів. Китайський лідер Сі Цзіньпін у під час виступу заявив, що світ «не повинен повернутися до законів джунглів», а також висловив сподівання, що усі країни винесуть уроки з історії та цінуватимуть мир. Про це повідомили CNN, Reuters та BBC.

Китайська армія похизувалася на параді великою кількістю новітнього озброєння. Зокрема, було продемонстровано ракету DF-5C. У Пекіні заявляють, що вона здатна уразити будь-яку точку на планеті.

Крім того, в ході параду були продемонстровані новітні двомісні винищувачі J-20S, підводні дрони AJX 002 та HSU 100, а також лазерна зброя. Також була показана китайська ядерна тріада — стратегічні сили наземного, морського та повітряного базування.

На урочистостях були присутні 26 іноземних лідерів. Серед них — глави Росії, Ірану, Білорусі, Індонезії, Північної Кореї та інші. Західних лідерів не було, окрім прем'єра Словаччини Роберта Фіцо.

Нагадаємо, у липні цього року в Росії раптово скасували парад з нагоди дня Військово-морського флоту РФ. Парад з нагоди дня російського флоту, було скасовано по всій росії через побоювання щодо безпеки.

Джерело: CNN, Reuters, BBC