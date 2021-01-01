О старте электронного декларирования-2021 сообщило 1 января НАПК, фото — pixabay

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1 января в Украине стартовала ежегодная кампания электронного декларирования.

В 2021 году она продлится до 31 марта, сообщило Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК). В ведомстве напомнили, как можно получить разъяснения для заполнения декларации.

Это можно сделать, если обратиться за консультацией в уполномоченные подразделения по вопросам предотвращения коррупции в вашем учреждении.

Кроме того, в НАПК советуют звонить в контакт-центр: +38 (044) 200-06-94 (с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00).

Разъяснения доступны и в базе НАПК. Здесь работает удобный поиск по ключевому слову.

Для получения технической помощи по работе с реестром можно заполнить форму обратной связи на сайте НАПК.

В ведомстве напомнили, что в декабре 2020 года вступил в силу закон, который частично восстанавливает полномочия НАПК, поэтому госчиновники и другие лица, которые обязаны декларировать имущество, могут подать уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии в электронном виде в реестре деклараций.

31 декабря НАПК возобновило работу Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления (реестр деклараций). Он доступен для всех пользователей, но перенос некоторых данных из кабинетов пользователей еще продолжается.

Если декларант не смог найти в кабинете историю переписки с уполномоченным лицом, в НАПК уверяют, что эти данные будут восстановлены в ближайшее время.