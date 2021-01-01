ПЗРК с самонаведением приняли на вооружение ВСУ, фото — Милитарный портал

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Новый вид вооружения поступил в Вооруженные силы Украины. В конце 2020 года принят на вооружение модернизированный ПЗРК (переносной зенитный ракетный комплекс) 9К310УМ «Игла-1».

Государственные испытания в Сухопутных войсках ВСУ провели в 2019 году, сообщает «Милитарный портал».

Качественно новые характеристики модернизированных ПЗРК обеспечиваются за счет новых модификаций головок самонаведения, которые разработали в конструкторском бюро «Арсенал». Эти головки обеспечивают для «Игла-1М» эффективную защиту от помех, которые создают ИК-устройства, и повышенную вероятность поражения цели. Кроме того, достигли и значительного увеличения дальности стрельбы по цели на встречном курсе.

Работы по модернизации ПЗРК проводились конструкторами «Арсенала», а производство запланировано на НПК «Прогресс». НПО «Павлоградский химический завод» разработало новое твердое топливо, что увеличило дальность полета ракеты и соответственно увеличило радиус применения ПЗРК.

В 2018 году СНБО сообщал, что в 2019 году завершат разработку и начнут испытания отечественного переносного зенитно-ракетного комплекса «Колибри».