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В Славском остановился подъемник, фото: ГСЧС
Канатная дорога остановилась на курорте на Львовщине — спасателям пришлось снимать людей (ФОТО)https://racurs.ua/n148526-kanatnaya-doroga-ostanovilas-na-kurorte-na-lvovschine-spasatelyam-prishlos-snimat-ludey-foto.htmlРакурс
На горнолыжном курорте в селе Славское Сколевского района Львовской области сегодня, 1 января, остановился кресельный подъемник (канатная дорога).
В результате спасатели начали снимать туристов, находившихся на подъемнике, сообщает пресс-служба ГСЧС.
Информация об остановке канатной дороги в результате выхода из строя трансформаторной подстанции поступила к спасателям в 13.35, туристов начали снимать в 14.20.
Температура воздуха в то время составляла 1° выше нуля.
Спасательные работы были завершены в 16.05. Всего с подъемника сняли 74 человека, из них 13 детей и три беременные женщины.
Напомним, в марте 2018 года на одном из курортов Грузии вышла из строя канатная дорога. В результате травмы получили 10 человек. Инцидент попал на видео.
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