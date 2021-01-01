В Славском остановился подъемник, фото: ГСЧС

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Ракурс

На горнолыжном курорте в селе Славское Сколевского района Львовской области сегодня, 1 января, остановился кресельный подъемник (канатная дорога).

В результате спасатели начали снимать туристов, находившихся на подъемнике, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Информация об остановке канатной дороги в результате выхода из строя трансформаторной подстанции поступила к спасателям в 13.35, туристов начали снимать в 14.20.

Температура воздуха в то время составляла 1° выше нуля.

Спасательные работы были завершены в 16.05. Всего с подъемника сняли 74 человека, из них 13 детей и три беременные женщины.

Напомним, в марте 2018 года на одном из курортов Грузии вышла из строя канатная дорога. В результате травмы получили 10 человек. Инцидент попал на видео.