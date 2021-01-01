В Киеве проходит факельное шествие, фото: «Факты»

https://racurs.ua/n148527-den-rojdeniya-bandery-v-kieve-prohodit-fakelnoe-shestvie-translyaciya.html

Ракурс

В Киеве началась факельное шествие, приуроченная к годовщине со дня рождения известного украинского политического деятеля, борца за независимость Украины Степана Бандеры.

Акция называется «Марш чести, достоинства и свободы ко дню рождения Степана Бандеры», она началась у расположенного в центре Киева памятника Тарасу Шевченко.

Мы все разные, и уважение к нашим героям это то, что нас объединяет, — отмечается на странице акции в социальной сети Фейсбук.

Такие акции традиционно проходят в разных городах Украины в день рождения Бандеры.

Бандера родился 1 января 1909 года в селе Старый Угрынив, ныне Калушского района Ивано-Франковской области.

В 1929 году Бандера вступил в Организацию украинских националистов (ОУН). За свою деятельность в 30-х годах XX в. находился в тюрьмах Польши, откуда вышел после начала Второй мировой войны.

Был одним из авторов Акта восстановления Украинского Государства 30 июня 1941 года, враждебно воспринятого немецкими оккупанты. В результате с начала 1942 года по август 1944 года Бандера находился в немецком концлагере Заксенхаузен.

Был убит 15 октября 1959 года в Мюнхене советским агентом КГБ Богданом Сташинским.