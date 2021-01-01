Новогодние фейерверки привели к гибели сотен птиц в Риме, фото:

https://racurs.ua/n148528-sotni-ptic-pogibli-v-rime-iz-za-novogodnih-feyerverkov-foto-video.html

Ракурс

В Риме новогодние фейерверки привели к гибели сотен птиц, преимущественно скворцов, тела которых покрыли улицы города.

Соответствующие фото и видео начали публиковать в соцсетях жители столицы Италии, сообщает издание Corriere della Sera.

По словам очевидцев, после начала новогодней стрельбы наблюдался настоящий «дождь» из погибших птиц, которые пытались убежать от взрывов.

Особенно много тел пернатых заметили вблизи станции Термини, центральной улицы Виа Национале и холма Эсквилин.

Напомним, в Николаеве неосторожность при запуске новогоднего фейерверка привела к пожару, от которого пострадали две квартиры. Пожар начался 1 января вскоре после полуночи, ее тушили 12 спасателей с помощью трех автомобилей.