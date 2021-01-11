Дональда Трампа бессрочно заблокировали в Twitter. Фото: AP

https://racurs.ua/n148879-twitter-trampa-v-evrope-otreagirovali-na-blokirovku-akkaunta.html

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Дональда Трампа бессрочно заблокировали в Twitter (Твиттер). В Европе неоднозначно отреагировали на блокировку соцсети действующего президента США.

Ангела Меркель считает блокировку аккаунта Трампа в Twitter «проблематичной», сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Федеральное правительство убеждено, что операторы социальных сетей несут большую ответственность за то, чтобы политическая коммуникация не отравлялась ненавистью, ложью и насилием, — сказал он.

Также в Германии считают, что Трамп имеет право на свободу слова в рамках действующего законодательства.

Это правильно, что были сделаны замечания. Основное право на свободу мнения — это элементарное право, но оно должно быть в рамках закона, — добавил Зайберт.

Елисейский дворец тоже не одобряет блокировку аккаунта Трампа в Twitter.

Пресс-секретарь правительства Франции Габриэль Атталь подчеркнул, что в Париже считают необходимой борьбу с пропагандой ненависти в соцсетях, но признался, что ему «не по себе» из-за решения руководства соцсетей заблокировать аккаунты президента США Дональда Трампа.

Комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон также выразил удивление блокировкой аккаунта Трампа.

Он заявил, что это не только подтверждает мощность этих платформ, но также демонстрирует «слабые места в организации общества в цифровом пространстве».

В связи с этим еврокомиссар предложил установить правила поведения в цифровом пространстве с четкими обязательствами каждой из сторон и «предохранителями».

Ранее Трамп в соцсетях призвал своих сторонников устроить многотысячный митинг у здания Конгресса под названием «Марш за спасение Америки». Во время беспорядков погибли пять человек, в том числе сотрудник полиции Капитолия.

8 января социальная сеть Twitter навсегда заблокировала аккаунт Трампа. Перед этим временно страницы американского лидера заблокировали Facebook и Instagram. Акции Twitter упали в цене после блокировки аккаунта Трампа на 8%.

По словам Трампа, он предвидел, что его заблокируют, поэтому не только надеется использовать другие соцсети для доведения своей информации, но и планирует создать собственную новостную платформу.