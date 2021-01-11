Дональда Трампа безстроково заблокували у Twitter. Фото: AP

https://racurs.ua/ua/n148879-twitter-trampa-v-ievropi-vidreaguvaly-na-blokuvannya-akaunta.html

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Дональда Трампа безстроково заблокували у Twitter (Твіттер). В Європі неоднозначно відреагували на блокування соцмережі чинного президента США.

Ангела Меркель вважає блокування акаунта Трампа в Twitter «проблематичним», повідомив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт.

Федеральний уряд переконаний, що оператори соціальних мереж несуть велику відповідальність за те, щоб політична комунікація не отруювалася ненавистю, брехнею і насильством, — сказав він.

Також у Німеччині вважають, що Трамп має право на свободу слова в рамках чинного законодавства.

Це правильно, що зробили зауваження. Основне право на свободу думки — це елементарне право, але воно повинно бути в рамках закону, — додав Зайберт.

Єлисейський палац теж не схвалює блокування акаунта Трампа в Twitter.

Прес-секретар уряду Франції Габріель Атталь підкреслив, що в Парижі вважають необхідною боротьбу з пропагандою ненависті в соцмережах, але зізнався, що йому «не по собі» через рішення керівництва соцмереж заблокувати акаунти президента США Дональда Трампа.

Комісар ЄС з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон також висловив здивування щодо блокування акаунта Трампа.

Він заявив, що це не тільки підтверджує потужність цих платформ, але також демонструє «слабкі місця в організації суспільства в цифровому просторі».

У звʼязку з цим єврокомісар запропонував встановити правила поведінки в цифровому просторі з чіткими зобовʼязаннями кожної зі сторін і «запобіжниками».

Раніше Трамп у соцмережах закликав своїх прихильників влаштувати багатотисячний мітинг біля будівлі Конгресу під назвою «Марш за порятунок Америки». Під час заворушень загинуло п’ятеро осіб, зокрема й співробітник поліції Капітолію.

8 січня соціальна мережа Twitter назавжди заблокувала акаунта Трампа. Перед цим тимчасово сторінки американського лідера заблокували Facebook та Instagram. Акції Twitter впали в ціні після блокування акаунта Трампа на 8%.

За словами Трампа, він передбачав, що його заблокують, тому не тільки сподівається використовувати інші соцмережі для донесення своєї інформації, а й планує створити власну новинну платформу.