Twitter Трампа — в Європі відреагували на блокування акаунтаhttps://racurs.ua/ua/n148879-twitter-trampa-v-ievropi-vidreaguvaly-na-blokuvannya-akaunta.htmlРакурс
Дональда Трампа безстроково заблокували у Twitter (Твіттер). В Європі неоднозначно відреагували на блокування соцмережі чинного президента США.
Ангела Меркель вважає блокування акаунта Трампа в Twitter «проблематичним», повідомив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт.
Федеральний уряд переконаний, що оператори соціальних мереж несуть велику відповідальність за те, щоб політична комунікація не отруювалася ненавистю, брехнею і насильством, — сказав він.
Також у Німеччині вважають, що Трамп має право на свободу слова в рамках чинного законодавства.
Це правильно, що зробили зауваження. Основне право на свободу думки — це елементарне право, але воно повинно бути в рамках закону, — додав Зайберт.
Єлисейський палац теж не схвалює блокування акаунта Трампа в Twitter.
Прес-секретар уряду Франції Габріель Атталь підкреслив, що в Парижі вважають необхідною боротьбу з пропагандою ненависті в соцмережах, але зізнався, що йому «не по собі» через рішення керівництва соцмереж заблокувати акаунти президента США Дональда Трампа.
Комісар ЄС з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон також висловив здивування щодо блокування акаунта Трампа.
Він заявив, що це не тільки підтверджує потужність цих платформ, але також демонструє «слабкі місця в організації суспільства в цифровому просторі».
У звʼязку з цим єврокомісар запропонував встановити правила поведінки в цифровому просторі з чіткими зобовʼязаннями кожної зі сторін і «запобіжниками».
Раніше Трамп у соцмережах закликав своїх прихильників влаштувати багатотисячний мітинг біля будівлі Конгресу під назвою «Марш за порятунок Америки». Під час заворушень загинуло п’ятеро осіб, зокрема й співробітник поліції Капітолію.
8 січня соціальна мережа Twitter назавжди заблокувала акаунта Трампа. Перед цим тимчасово сторінки американського лідера заблокували Facebook та Instagram. Акції Twitter впали в ціні після блокування акаунта Трампа на 8%.
За словами Трампа, він передбачав, що його заблокують, тому не тільки сподівається використовувати інші соцмережі для донесення своєї інформації, а й планує створити власну новинну платформу.