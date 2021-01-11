Вчені повідомили результати випробувань COVID-вакцини, яку закуплять для України

Вакцина від коронавірусу. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n148878-vcheni-povidomyly-rezultaty-vyprobuvan-covid-vakcyny-yaku-zakuplyat-dlya-ukrayiny.html

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Вакцина від коронавірусу Sinovac Biotech, яку планує закупити Україна, на пізніх стадіях випробувань у Бразилії показала ефективність 78%.

Це найточніший результат випробувань препарату. Про це повідомляє Bloomberg.

Як повідомляється, рівень захисту, підтверджений офіційними особами штату Сан-Паулу, був отриманий на основі передових випробувань на кінцевій стадії за участю близько 13 тис. учасників.

Також глава Інституту Бутантана Дімас Ковас наголосив, що випробування також показали 100% ефективності стосовно тяжкого і помірно тяжкого перебігу коронавірусу у людини.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що гроші за вакцину від COVID-19 виробництва фармацевтичної компанії Sinovac Biotech повернуть в разі провалу фінальної стадії клінічних випробувань. Кабмін закупив китайський препарат на третій стадії випробувань, як свого часу інші країни укладали контракти з виробниками коронавірусної вакцини Pfizer та Moderna. Перший контракт коштував Україні майже 1 млрд грн.