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Ракурс
Вакцина від коронавірусу. Фото: Istock

Вчені повідомили результати випробувань COVID-вакцини, яку закуплять для України

11 січ 2021, 16:43
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Вакцина від коронавірусу Sinovac Biotech, яку планує закупити Україна, на пізніх стадіях випробувань у Бразилії показала ефективність 78%.

Це найточніший результат випробувань препарату. Про це повідомляє Bloomberg.

Як повідомляється, рівень захисту, підтверджений офіційними особами штату Сан-Паулу, був отриманий на основі передових випробувань на кінцевій стадії за участю близько 13 тис. учасників.


Також глава Інституту Бутантана Дімас Ковас наголосив, що випробування також показали 100% ефективності стосовно тяжкого і помірно тяжкого перебігу коронавірусу у людини.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що гроші за вакцину від COVID-19 виробництва фармацевтичної компанії Sinovac Biotech повернуть в разі провалу фінальної стадії клінічних випробувань. Кабмін закупив китайський препарат на третій стадії випробувань, як свого часу інші країни укладали контракти з виробниками коронавірусної вакцини Pfizer та Moderna. Перший контракт коштував Україні майже 1 млрд грн.

Джерело: Ракурс


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