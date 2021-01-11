Ученые сообщили результаты испытаний COVID-вакцины, которую закупят для Украины

Ученые сообщили результаты испытаний COVID-вакцины, которую закупят для Украиныhttps://racurs.ua/n148878-uchenye-soobschili-rezultaty-ispytaniy-covid-vakciny-kotoruu-zakupyat-dlya-ukrainy.htmlРакурс
Вакцина от коронавируса Sinovac Biotech, которую планирует закупить Украина, на поздних стадиях испытаний в Бразилии показала эффективность 78%.
Это самый точный результат испытаний препарата. Об этом сообщает Bloomberg.
Как сообщается, уровень защиты, подтвержденный официальными лицами штата Сан-Паулу, был получен на основе передовых испытаний на конечной стадии с участием около 13 тыс. участников.
Также глава Института Бутантан Димас Ковас отметил, что испытания также показали 100% эффективности в отношении тяжелого и умеренного течения коронавируса у человека.
Напомним, ранее мы сообщали, что деньги за вакцину от COVID-19 производства фармацевтической компании Sinovac Biotech вернут в случае провала финальной стадии клинических испытаний. Кабмин закупил китайский препарат на третьей стадии испытаний, как в свое время другие страны заключали контракты с производителями коронавирусной вакцины Pfizer и Moderna. Первый контракт стоил Украине почти 1 млрд грн.