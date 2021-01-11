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Ракурс
Вакцинация от коронавируса. Фото: Istock

Ученые сообщили результаты испытаний COVID-вакцины, которую закупят для Украины

11 янв 2021, 16:43
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Вакцина от коронавируса Sinovac Biotech, которую планирует закупить Украина, на поздних стадиях испытаний в Бразилии показала эффективность 78%.

Это самый точный результат испытаний препарата. Об этом сообщает Bloomberg.

Как сообщается, уровень защиты, подтвержденный официальными лицами штата Сан-Паулу, был получен на основе передовых испытаний на конечной стадии с участием около 13 тыс. участников.


Также глава Института Бутантан Димас Ковас отметил, что испытания также показали 100% эффективности в отношении тяжелого и умеренного течения коронавируса у человека.

Напомним, ранее мы сообщали, что деньги за вакцину от COVID-19 производства фармацевтической компании Sinovac Biotech вернут в случае провала финальной стадии клинических испытаний. Кабмин закупил китайский препарат на третьей стадии испытаний, как в свое время другие страны заключали контракты с производителями коронавирусной вакцины Pfizer и Moderna. Первый контракт стоил Украине почти 1 млрд грн.

Источник: Ракурс


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