Дональд Трамп. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n148884-impichment-trampu-v-mereji-opublikuvaly-tekst-rezoluciyi-dokument.html

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Дональду Трампу готують другий імпічмент — Палата представників США оприлюднила текст резолюції, де президента звинувачують у підбурюванні до насильства та заколоту.

Питання про імпічмент розглянуть у середу, 13 січня, пише Reuters.

Ми очікуємо цього в середу. І я сподіваюся, що імпічмент буде затверджений, — сказав голова комітету з регламенту Палати представників, демократ Джим Макговерн.

За його словами, на сьогоднішньому засіданні члени Палати представників від Республіканської партії заперечуватимуть проти резолюції до віце-президента Майкла Пенса з вимогою застосувати 25 поправку й усунути Трампа.

У цьому випадку комітет передасть питання резолюції на загальне голосування палати, а потім винесе на голосування резолюцію про імпічмент.

Згідно 25 поправки, віце-президент займає посаду глави держави в разі дострокового припинення повноважень президента, його недієздатності. Однак поправка жодного разу не застосовувалася з моменту її прийняття в 1967 році.

За даними CNN, Пенс не готовий до усунення Трампа, оскільки це призведе до ще більшої дестабілізації.

Згідно із текстом резолюції, Трампа звинувачують у підбурюванні до заколоту.

Трамп поставив під серйозну загрозу безпеку Сполучених Штатів і урядові інститути… Трамп такою поведінкою продемонстрував, що він залишиться загрозою для національної безпеки, демократії та Конституції, — зазначено в тексті документа.

Якщо імпічмент затвердять, то Трамп більше не зможе брати участь у президентських виборах. Раніше він говорив, що має намір балотуватися у 2024 році.

Нагадаємо, Трамп обговорював можливість помилувати самого себе до завершення президентського терміну на тлі кризи через штурм Конгресу, що закінчився численними жертвами та потерпілими. За дострокову відставку Трампа через ці події виступають навіть члени Республіканської партії.