Трамп. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n148934-poluvannya-na-vidom-tramp-vpershe-prokomentuvav-sviy-impichment.html

Ракурс

Дональд Трамп, президент США, вперше прокоментував спроби своїх політичних опонентів вдруге оголосити йому імпічмент. Свою заяву Трамп зробив під час брифінгу перед поїздкою до кордону з Мексикою.

Другий імпічмент Трамп називає «полюванням на відьом». Про це повідомляє BBC.

Чинний президент США заявив, що не хочу ніякого насилля, посилаючись на події у Капітолію, що відбулися днями та викликали масове занепокоєння.

Імпічмент викликає жахливий гнів. Але я не хочу ніякого насильства, — сказав Трамп.

Наголосимо, що 11 січня Палата представників опублікувала проєкт резолюції про імпічмент Трампа. Його звинувачують у «підбурювані до заколоту» через події 6 січня в Капітолії. Тоді тисячі прихильників республіканця прорвалися в будівлю і влаштували там погром. Загинули четверо мітингувальників та один поліцейський.

Після цих подій політичні опоненти Трампа з Демократичної партії та й навіть деякі однопартійці-республіканці звинуватили його в підбурюванні до насильства й небажанні мирно передавати владу демократу Джо Байдену, який офіційно переміг на виборах.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Дональду Трампу готують другий імпічмент — Палата представників США оприлюднила текст резолюції, де президента звинувачують у підбурюванні до насильства та заколоту. Питання про імпічмент розглянуть у середу, 13 січня.