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Ракурс
Дональд Трамп. Фото: eurointegration

Прихильники Трампа «окупували» Телеграм — хочуть зірвати інавгурацію Байдена

13 січ 2021, 13:24
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Прихильники Дональда Трампа, чинного президента США, закликають до насильства і зриву інавгурації обраного президента Джо Байдена.

Вони роблять це за допомогою Telegram (Телеграм), повідомляє NBC News.

У месенджері вони діляться інформацією, як виготовити, заховати й застосувати саморобні пістолети й бомби. За даними NBC News, прихильники Трампа нібито закликають влаштувати збройний мітинг у день інавгурації у Вашингтоні.

Праві екстремісти — прихильники Трампа — використовують зашифровані канали для координації зриву інавгурації Байдена, — повідомляє телеканал.

Відеохостинг YouTube тимчасово заморозив канал Трампа. Він не зможе публікувати новий контент через порушення політики платформи.


Нагадаємо, в Європі не схвалюють блокування акаунта Трампа в Twitter. За словами Трампа, він передбачав, що його заблокують, тому не тільки сподівається використовувати інші соцмережі для донесення своєї інформації, а й планує створити власну новинну платформу.

Раніше Майк Пенс, віце-президент Сполучених Штатів Америки, виступив проти відсторонення чинного президента США Дональда Трампа. Чиновник відмовився вдаватися до 25 поправки Конституції США, оскільки це створило б жахливий прецедент.

Джерело: Ракурс


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