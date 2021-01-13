Дональд Трамп. Фото: eurointegration

https://racurs.ua/ua/n148959-pryhylnyky-trampa-okupuvaly-telegram-hochut-zirvaty-inavguraciu-baydena.html

Ракурс

Прихильники Дональда Трампа, чинного президента США, закликають до насильства і зриву інавгурації обраного президента Джо Байдена.

Вони роблять це за допомогою Telegram (Телеграм), повідомляє NBC News.

У месенджері вони діляться інформацією, як виготовити, заховати й застосувати саморобні пістолети й бомби. За даними NBC News, прихильники Трампа нібито закликають влаштувати збройний мітинг у день інавгурації у Вашингтоні.

Праві екстремісти — прихильники Трампа — використовують зашифровані канали для координації зриву інавгурації Байдена, — повідомляє телеканал.

Відеохостинг YouTube тимчасово заморозив канал Трампа. Він не зможе публікувати новий контент через порушення політики платформи.

Нагадаємо, в Європі не схвалюють блокування акаунта Трампа в Twitter. За словами Трампа, він передбачав, що його заблокують, тому не тільки сподівається використовувати інші соцмережі для донесення своєї інформації, а й планує створити власну новинну платформу.

Раніше Майк Пенс, віце-президент Сполучених Штатів Америки, виступив проти відсторонення чинного президента США Дональда Трампа. Чиновник відмовився вдаватися до 25 поправки Конституції США, оскільки це створило б жахливий прецедент.