Майк Пенс виступив проти відсторонення Трампа. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n148942-mayk-pens-vidmovyvsya-usuvaty-trampa-z-posady.html

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Майк Пенс, віце-президент Сполучених Штатів Америки, виступив проти відсторонення чинного президента США Дональда Трампа.

Чиновник відмовився вдаватися до 25 поправки Конституції США, оскільки це створило б жахливий прецедент. Про це Пенс повідомив у листі, адресованому спікерові Палати представників Ненсі Пелосі. Документ опублікувала прес-служба Білого дому.

Зараз, коли від терміну президента залишається всього вісім днів, ви і партія демократів вимагаєте, щоб я і кабінет міністрів задіяли 25 поправку. Я не вважаю, що подібні дії відповідають інтересам нашої країни чи відповідають нашій конституції, — йдеться в листі.



Також Пенс закликав Конгрес США уникнути дій, які можуть ще більше розділити американців або призвести до зростання напруженості в країні.

Нагадаємо, Дональду Трампу готують другий імпічмент — Палата представників США оприлюднила текст резолюції, де президента звинувачують у підбурюванні до насильства та заколоту. Американський президент назвав другий імпічмент «полюванням на відьом».