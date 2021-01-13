Майк Пенс выступил против отстранения Трампа. Фото: УП

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Майк Пенс, вице-президент Соединенных Штатов Америки, выступил против отстранения действующего президента США Дональда Трампа.

Чиновник отказался прибегать к 25 поправке Конституции США, поскольку это могло бы создать ужасный прецедент. Об этом Пенс сообщил в письме, адресованном спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси. Документ опубликовала пресс-служба Белого дома.

Сейчас, когда от срока президента остается всего восемь дней, вы и партия демократов требуете, чтобы я и Кабинет министров задействовали 25 поправку. Я не считаю, что подобные действия отвечают интересам нашей страны или соответствуют нашей Конституции, — говорится в письме.



Также Пенс призвал Конгресс США избежать действий, которые могут еще больше разделить американцев и привести к росту напряженности в стране.

Напомним, Дональду Трампу готовят второй импичмент — Палата представителей США обнародовала текст резолюции, где президента обвиняют в подстрекательстве к насилию и мятежу. Американский президент назвал второй импичмент «охотой на ведьм».