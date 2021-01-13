Град размером с апельсин засыпал Аргентину

https://racurs.ua/n148961-grad-razmerom-s-apelsin-zasypal-argentinu-foto-video.html

Ракурс

Шторм в Аргентине с проливными дождями и крупным градом обрушился на центральные районы страны.

Улицы многих населенных пунктов превратились в реки. Также выпал град размером с апельсин в городе Фрага провинции Сан-Луис.

В регионе развернули оказание помощи семьям из муниципалитета Санта-Роса, которые потеряли практически все во время наводнения, которое возникло вследствие дождя и града. Из пострадавшего района эвакуированы около сотни семей. Пожарные использовали лодки для перемещения людей.

Напомним, в декабре гигантская песчаная буря обрушилась на Аргентину. В провинции Ла-Пампа песчаная буря повлекла перебои в электро- и водоснабжении. На дороги во многих населенных пунктах рухнули старые деревья. Также нанесен ущерб фермерским хозяйствам.