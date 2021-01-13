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Ракурс
Град размером с апельсин засыпал Аргентину

Град размером с апельсин засыпал Аргентину (ФОТО, ВИДЕО)

13 янв 2021, 13:30
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Шторм в Аргентине с проливными дождями и крупным градом обрушился на центральные районы страны.

Улицы многих населенных пунктов превратились в реки. Также выпал град размером с апельсин в городе Фрага провинции Сан-Луис.

Град в Аргентине

Град в Аргентине

Град в Аргентине

В регионе развернули оказание помощи семьям из муниципалитета Санта-Роса, которые потеряли практически все во время наводнения, которое возникло вследствие дождя и града. Из пострадавшего района эвакуированы около сотни семей. Пожарные использовали лодки для перемещения людей.


Напомним, в декабре гигантская песчаная буря обрушилась на Аргентину. В провинции Ла-Пампа песчаная буря повлекла перебои в электро- и водоснабжении. На дороги во многих населенных пунктах рухнули старые деревья. Также нанесен ущерб фермерским хозяйствам.

Источник: Ракурс


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