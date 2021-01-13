Когда ЕС откроет границы для Украины, назвал Кулеба

https://racurs.ua/n148962-kogda-es-otkroet-granicy-dlya-ukrainy-nazval-kuleba.html

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Когда Европейский Союз может открыть границы для Украины, спрогнозировал глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба. Единственной реальной проблемой для безвиза является пандемия коронавируса.

ЕС определил четкий перечень критериев, согласно которым принимается это решение. Как только мы впишемся в их критерии, а там ключевое — это объем и динамика заболеваемости — я вас уверяю, что все проблемы по безвизу сразу исчезнут, — отметил Кулеба в интервью «Обозревателю».

Он добавил, что пандемия COVID-19 вообще создала «фестиваль паники и истерики» в мире.

Даже страны Шенгена закрывались друг от друга. Это не особое какое-то отношение к украинцам — это общая политика, обусловленная исключительно страхом перед распространением коронавируса в Евросоюзе, — добавил министр.

Украинский дипломат надеется, что ситуация все-таки стабилизируется и в этом году проблема со свободным передвижением благодаря безвизу будет снята.