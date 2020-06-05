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У Росії горілка очолила топ безпечних продуктів. Фото: Pexels

У Росії горілка очолила топ безпечних продуктів

5 чер 2020, 10:33
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У Росії склали список найбезпечніших продуктів. При проведенні перевірок найменшу кількість порушень було виявлено на виробництвах, де виготовляють горілку і рослинну олію.

При проведенні досліджень безпечними були визнані 97,9% перевірених марок горілки і 88,2% соняшникової олії. Про це повідомляється на сайті Роскачества.

Також до п’ятірки найбільш безпечних продуктів потрапили сушки, гречка і сметана. В категорії напоїв, окрім горілки, найбезпечнішими в Росії вважаються пиво і томатний сік. З молочних продуктів також безпечним вважається полуничний йогурт, а з м’яса — кури-бройлери.



Найбільш небезпечними визнані свинячий шашлик, глазуровані ванільні сирки, коньяк, сервелат і сухі сніданки. Також, за даними Роскачества, найбільший ризик для організму становлять мікроорганізми, недостатньо очищена вода і компоненти ароматизаторів. Із найбільшими побоюваннями експерти закликали поставитися до сиру, вершкового масла, ікри лососевих, пельменів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що коронавірус в Росії спровокував нову хвилю алкоголізму і домашнього насильства. У березні обсяги продажів горілки в країні підскочили на 65% у порівнянні з лютим.


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