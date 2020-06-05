В России водка возглавила топ безопасных продуктов. Фото: Pexels

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В России составили список самых безопасных продуктов. При проведении проверок наименьшее количество нарушений было обнаружено на производствах, где изготавливают водку и растительное масло.

При проведении исследований безопасными были признаны 97,9% проверенных марок водки и 88,2% подсолнечного масла. Об этом сообщается на сайте Роскачества.

Также в пятерку самых безопасных продуктов попали сушки, гречка и сметана. В категории напитков, помимо водки, самыми безопасными в России считаются пиво и томатный сок. Из молочных продуктов также безопасным считается клубничный йогурт, а из мяса — куры-бройлеры.

Самыми небезопасными признаны свиной шашлык, глазированные ванильные сырки, коньяк, сервелат и сухие завтраки. Также, по данным Роскачества, наибольший риск для организма представляют микроорганизмы, недостаточно очищенная вода и компоненты ароматизаторов. С наибольшими опасениями эксперты призвали отнестись к творогу, сливочному маслу, икре лососевых, пельменям.

Напомним, ранее сообщалось, что коронавирус в России спровоцировал новую волну алкоголизма и домашнего насилия. В марте объемы продаж водки в стране подскочили на 65% по сравнению с февралем.