Какие продукты питания больше всего подорожали за 2020 год. Фото:

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Ракурс

Средние потребительские цены на товары и услуги в Украине в 2020 году обнародовала Государственная служба статистики.

Оказалось, что в прошлом году больше всего в цене выросли необработанные продукты, а овощи подешевели. Сахар в прошлом году подорожал на 46,2% до 20,9 грн за кг. За 12 месяцев гречневая крупа подорожала на 34,8% до 37,4 грн за кг. Яйца выросли в цене на 30,4% до 27,5 грн за десяток. А подсолнечное масло выросло в цене на 22,2% до 42,1 грн за литр. Об этом сообщается на сайте Госстата.

За январь-декабрь лук упал в цене на 42,9% до 5,1 грн за кг, а картофель — на 24,9% до 10,2 грн за кг. Подешевела и капуста на 21,5% до 4,8 грн за кг, свеклу на 17,3% до 5,4 грн за кг, а морковь на 6,3% до 6,0 грн за кг.

Сигареты премиум-класса подорожали на 22,0% до 57,9 грн за пачку, а цены на водку выросли на 0,4% до 92,7 грн за 0,5 л. Пиво выросло в цене с начала года на 1,7% до 17,5 грн за бутылку.

Напомним, в России составили список самых безопасных продуктов. При проведении исследований безопасными были признаны 97,9% проверенных марок водки и 88,2% подсолнечного масла.