Польза сои: в чем польза и вред сои. Фото: Pixabay

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Польза сои как заменителя мяса или дополнения к здоровой диете может быть значительно переоценена. После тотального увлечения соей и соевыми продуктами в мире решили пересмотреть данные о пользе сои. И то, что удалось установить ученым, очень их удивило.

Популярная соя

Соевые продукты являются основными продуктами питания многих народов, она — «Святой Грааль» для вегетарианцев и веганов. Тем не менее, существует научный спор вокруг сои и ее возможного влияния на гормоны, риск развития рака и общее состояние здоровья.

В разных странах существуют разные мнения о том, хороша ли соя для человеческого организма, или таит в себе угрозу. Чтобы разобраться в этом вопросе, стоит взвесить все плюсы и минусы сои.

Преимущества сои

У сои есть ряд преимуществ, но важно помнить, что не все соевые продукты одинаковы. Например, такой продукт, как обработанное соевое мясо, может содержать добавки и консерванты. При этом эдамам (молодые соевые бобы, приготовленные на пару) является более натуральным, цельным продуктом и отличным источником микроэлементов.

Соя — источник белка. На самом деле цельные соевые продукты, такие, как соевые бобы, темпе и тофу, считаются полноценными белками, то есть они содержат девять незаменимых аминокислот, которые нужны организму, но которые он не может производить самостоятельно. Потребление таких белков особенно важно для веганов и вегетарианцев, так как они отказались от главного источника полноценных белков — мяса.

Помимо белка в сое есть и другие полезные питательные вещества. Например, соевые бобы содержат клетчатку, кальций, витамин А, витамин С и железо. Если вы употребляете темпе (ферментированный продукт из соевых бобов, вроде соевого сыра), то имейте в виду, что эта пища также содержит пробиотики, которые очень полезны для здоровья кишечника и микробиома.

Почему в пользе сои возникли сомнения?

Соевые продукты содержат изофлавоны, которые являются разновидностью фитоэстрогенов. Эти вещества функционируют так же, как эстрогены — женские половые гормоны. Они встречаются в природе во многих растениях, но соевые продукты содержат наибольшее количество изофлавонов. Хотя изофлавоны могут иметь некоторую пользу для пожилых женщин, несколько исследований заявили об их негативном воздействии на организм.

Поскольку изофлавоны ведут себя как эстрогены, они могут быть полезны для женщин в перименопаузе или в постменопаузе. Это связано с тем, что яичники с возрастом вырабатывают меньше эстрогена, что может способствовать появлению нежелательных симптомов, таких, как ночные поты, приливы и проблемы со сном. Эстрогеноподобное влияние изофлавонов может помочь ослабить эти симптомы.

В 2014 году в медицинском издании German Medical Science было опубликовано исследование, в котором проанализировали данные 17 ранее проведенных наблюдений. Оказалось, что потребление 54 мг фитоэстрогенов сои в течение 6‒12 месяцев снижает частоту приливов у женщин в менопаузе на 20,6%.

Но те же самые фитоэстрогены, которые были признаны полезными для женщин в период менопаузы, также заставили некоторых медиков сомневаться в пользе сои.

В обзоре 2010 года, опубликованном в журнале Nutrition, было установлено, что у взрослых женщин потребление большого количества сои может повлиять на функционирование яичников. Это связано с тем, что изофлавоны имитируют эстроген и способны влиять на передачу сигналов эстрогена в яичниках, что может привести к нарушению овуляции. Тем не менее, они также отметили, что для женщин, которые употребляли от одной до двух порций сои в день в рамках сбалансированной диеты, это не провоцировало никаких проблем.

Также существуют предположения, что соя может спровоцировать возникновение или усугубить развитие рака молочной железы. Исследование 2014 года, опубликованное в журнале Национального института рака в США, показало, что соя может вызывать изменения в генах, которые связаны с раком молочной железы. Однако в исследовании участвовали только 140 женщин, поэтому необходимы дополнительные проверки этих данных.

Кому не стоит употреблять сою?

Соя может быть нежелательным продуктом для людей с заболеваниями щитовидной железы. Всем необходим йод в рационе, наше тело не способно вырабатывать его самостоятельно. Этот важный элемент имеет решающее значение для производства гормонов щитовидной железы.

Однако в сое содержатся вещества, которые могут уменьшить поглощение йода. Это чревато усугублением гипотиреоза, а также появлением таких симптомов, как увеличение щитовидной железы и, возможно, даже неспособность мыслить адекватно.

Поэтому людям с тяжелыми заболеваниями щитовидной железы следует избегать сои. Если у вас незначительная дисфункция щитовидной железы, употребление сои может быть не так критично, но сначала проконсультируйтесь с врачом.

Дети и соя

У врачей-диетологов есть также сомнения, должны ли дети употреблять сою. Исследование 2016 года, опубликованное в Nutrition Research, изучило данные почти 400 подопытных и показало, что дети, которые потребляли сою и, следовательно, изофлавоны, имели в 2‒2,5 раза выше риск заболеть болезнью Кавасаки, чем те, кто не употреблял сою. Болезнь Кавасаки вызывает воспаление в артериях и лимфатических узлах и намного чаще встречается у детей, чем у взрослых.

Вместе с тем доказано, что изофлавоны в сое не оказывают вредного влияния на процесс полового созревания.

Есть или не есть сою?

Является ли соя «хорошей» или «плохой» для организма, на самом деле во многом зависит от конкретной ситуации, типа соевого продукта и вашей диеты в целом. Рекомендации по питанию должны быть индивидуальными, потому что есть определенные продукты, которые полезны для некоторых людей, но потенциально вредны для других.

Например, если у вас рак молочной железы или вы генетически предрасположены к нему, возможно, стоит обойтись без сои. Кроме того, вы должны избегать сои, если у вас есть заболевание щитовидной железы. А что касается питания детей соей — это ваш личный выбор.

Однако для некоторых людей, таких, как вегетарианцы и веганы, у сои больше плюсов, чем минусов. Просто старайтесь есть не более двух порций в день, чтобы избежать потенциальных рисков для здоровья. Даже если диетологи не видят вреда в сое, лучше не рисковать.

Кроме того, отдавайте предпочтение цельным соевым бобам и ферментированным продуктам из сои — в них больше полезных веществ. И пересмотрите свою диету в целом — вместо того, чтобы зацикливаться на чем-то одном, разнообразьте свое питание для получения всего спектра полезных веществ.