Лібералізацію візових вимог з початком туристичного сезону пророкує МЗС

https://racurs.ua/ua/n148965-liberalizaciu-vizovyh-vymog-z-pochatkom-turystychnogo-sezonu-prorokuie-mzs.html

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Ймовірність «відкриття» країн для туристів прокоментували у Міністерстві закордонних справ України. Раніше повідомлялося, що, наприклад, Іспанія сподівається приймати туристів без обмежень — ізоляції та проходження тестування на коронавірус — вже з березня 2021 року.

Щойно розпочнеться туристичний сезон — лібералізація візових вимог стане об'єктивною реальністю. Туристичний бізнес прийде до своїх урядів і скаже, що нам потрібно заробляти, відкривайтеся, — таку думку висловив глава МЗС Дмитро Кулеба в інтерв’ю «Обозревателю».

Зауважимо, що 11 січня Міністерство охорони здоров’я оновило перелік країн «червоної» зони, куди потрапила й Іспанія. Загалом до «червоної» зони зараз входять 78 країн, після повернення з яких потрібно пройти самоізоляцію чи здати тест на COVID-19.

Нагадаємо, нині приїжджати до Іспанії можуть лише туристи з Євросоюзу, Австралії, Китаю, Нової Зеландії, Руанди, Сінгапуру, Таїланду, Уругваю, Південної Кореї та Японії. Для поїздки обов’язкова наявність негативного тесту на COVID-19, зробленого менш ніж за 72 год до моменту перетину кордону.

Водночас у грудні стало відомо, що Іспанія розраховує на покращення ситуації з COVID-19 до весни, а Національне туристичне агентство Іспанії Turespaña вже запустило кампанію Travel Safe («Подорожуйте безпечно»).