У Канаді жінка вигулювала чоловіка на повідку. Фото: zooclub.ru

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Вигулювала чоловіка на повідку мешканка Канади під час коронавірусного карантину.

У місті Шербрук у провінції Квебек поліція затримала жінку, яка гуляла із чоловіком на повідку. Мешканка заявила, що «просто вигулює свого собаку». Жінка наполягала, що дотримується правил карантину, які дозволяють вигулювати домашнього улюбленця. Тепер кожен із порушників сплатить штраф розміром 1 тис. 200 дол. Загалом із початку дії комендантської години поліція Квебека вже виписала 750 штрафів. Про це 13 січня повідомляє BBC.

Влада Квебеку 9 січня запровадила комендантську годину через пандемію коронавірусу, тому з’являтися на вулиці з 20.00 до 5.00 можна лише з поважної причини. Одна з таких причин — прогулянка з собакою поруч із будинком.

У Канаді почався новий сплеск коронавірусу, а загалом від початку пандемії в країні захворіли 670 тис. осіб. Прем'єр-міністр Квебеку Франсуа Лего закликав дотримуватися правил соціального дистанціювання.

Нагадаємо, жорсткий карантин у Польщі діятиме до 31 січня. Таке рішення ухвалив уряд сусідньої країни, який зробив виключення лише для учнів молодших класів — вони з 18 січня повернуться за шкільні парти. Окрім цього, відбудеться ПЛР-тестування вчителів.