Які моделі споживання алкоголю завдають найбільшої шкоди. Фото: incrussia.

https://racurs.ua/ua/n148970-yak-pravylno-vjyvaty-alkogol-z-yasuvaly-vcheni.html

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Як моделі споживання алкоголю впливають на здоров’я, дослідили британські вчені.

У дослідженні розглядали дані більше ніж 309 тис. осіб (середній вік — 56 років), за винятком людей, що не п’ють чи роблять це рідко, а також тих, у кого є рак, інфаркт міокарда, інсульт або цироз печінки. Роботу вчених опубліковали в журналі BMC Medicine.

Учасники заповнювали анкети, в яких розповіли про те, як часто п’ють алкоголь, в яких обсягах і який вид (червоне, біле або кріплене вино, пиво або сидр, міцні спиртні напої, шампанське або змішані напої). Також зазначали, чи супроводжують вони вживання алкоголю прийомом їжі.

Менше половини опитаних, які вживають алкоголь регулярно (47,8%), повідомили, що випивають в середньому 1−14 одиниць (юнітів, один юніт дорівнює 10 мілілітрів етанолу) в тиждень — відповідно до рекомендацій, це несе мінімальний ризик для здоров’я.

Ще 43,3% учасників пили спиртне в обсягах, що завдають середню шкоду (15−35 одиниць в тиждень для жінок, 15−50 одиниць в тиждень для чоловіків), а 8,9% респондентів були схильні до максимального ризику (жінки з цієї групи споживали понад 35 одиниць в тиждень, чоловіки — понад 50 одиниць).

Аналіз даних показав, що вживання спиртних напоїв, крім червоного вина, пов’язане з високим відносним ризиком смерті від усіх причин (25%), серйозних серцево-судинних захворювань, зокрема інфаркту та інсульту (31%), а також цирозу печінки (48%).

Крім цього вчені виявили, що у любителів пива і сидру ймовірність несприятливих наслідків для здоров’я значно вища в порівнянні з тими, хто надає перевагу червоному вині: на 18% більший ризик смерті від усіх причин, на 36% — цирозу печінки, на 11% — ризик нещасного випадку або травм.

Вживання алкоголю без їжі виявилося пов’язано з вищим ризиком смертності (на 10%) у порівнянні зі споживанням його спільно з їжею. Абсолютна частота випадків смерті, серцево-судинних хвороб і нещасних випадків або травм була вищою серед учасників, що вживали алкоголь без їжі, — запевняють фахівці.



Крім того, учасники, які розподілили спиртне на три-чотири дні на тиждень, мали нижчу прогнозовану ймовірність смертності та серцево-судинних ризиків.

Нагадаємо, американські вчені виявили взаємозв'язок між самоізоляцією і вживанням алкоголю. З’ясувалося, що люди, у яких спостерігалася залежність від алкоголю, через карантин стали пити ще більше.