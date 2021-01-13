Проблемы венгров на Закарпатье сильно преувеличены. Фото: 24tv.ua

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Проблемы венгров на Закарпатье, а также отношения Украины и Венгриии прокомментировал глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба. Тему венгров, живущих за пределами Венгрии, он назвал краеугольным камнем внутренней и внешней политики этой страны.

Проблемы венгров в Закарпатской области сильно преувеличены. Думаю, они очень переживали за результаты венгерской партии на местных выборах в Закарпатье. Переволновались, пересекли красную линию и сразу же получили от нас жесткую ответную реакцию. Бывает. Они сделали свое, мы свое — считаю этот матч отыгран, — рассказал Кулеба в интервью «Обозревателю».

Также он сказал, что уделяет большое внимание Закарпатской области, а на праздники объездил весь регион, в частности был в Береговском районе. Украинский дипломат нигде не почувствовал даже намека на какую-то конфликтность или проблемы в регионе на уровне людей.

Был и в той части Закарпатья, где проживают украинские венгры, ел бограч, добавлял туда венгерский соус Эрош Пишта. Вообще никаких проблем. Все, что нагнетается снаружи, — это исключительно вопрос политики, потому что на уровне отношений между людьми никаких проблем нет, — сказал политик.

Отношения Украины с Венгрией он сравнил с американскими горками.

У нас был серьезный спад, но были и подъемы, в частности, когда Венгрия не блокировала обретение Украиной статуса партнера НАТО с расширенными возможностями. Это тоже результат наших дипломатических усилий и конструктивного диалога, не стоит о нем забывать, — напомнил Кулеба.

В декабре после местных выборов был очередной спад в отношениях из-за вмешательства венгров в избирательный процесс.

Сейчас, надеюсь, мы все-таки стоим перед очередным подъемом. Мой коллега Петер Сиярто написал мне письмо с предложением встретиться и вернуться к конструктивным отношениям. Я ответил взаимностью, — сказал министр.



Также он жалеет, что вмешательство Венгрии в местные выборы в Украине помешало ему и Петеру посмотреть футбол «совместно, как планировали».

Напомним, Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто открыто поддержал венгерскую партию на местных выборах в Закарпатье. МИД Украины назвал такие действия неприемлемыми.