«Нафтогаз» пообещал дешевый газ до завершения карантина

https://racurs.ua/n148992-naftogaz-poobeschal-deshevyy-gaz-do-zaversheniya-karantina.html

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Дешевый газ пообещал своим клиентам «Нафтогаз Украины». Государственная компания заявила, что готова обеспечить природным газом бытовых потребителей по регулируемой правительством цене 6,99 грн за куб. м.

Такой стоимость газа будет до завершения карантина или отопительного сезона, то есть до конца марта.

Об этом сообщил Департамент по интегрированным коммуникациям НАК «Нафтогаз Украины».

Льготный тариф 6,99 грн за куб. м предусмотрен в плане «Месячный». Если же клиенты оформили тарифный план «Годовой», то стоимость газа для них не изменится и составит 4,73 грн, 5,24 грн и 6,45 грн за куб. м, согласно условиям договоров.

«Нафтогаз Украины» пообещал подписать соглашения с бытовыми потребителями, поставщик которых не будет поставлять газ по новой регулируемой цене от Кабмина.

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев рассказал, что его компания «готова минимизировать давление цен на энергоносители на незащищенные слои населения во время карантина».

Напомним, что правительство 13 января объявило о введении государственного регулирования цен на газ на период карантина или до конца отопительного сезона. Газ будет стоить для частных потребителей 6,99 грн за куб. В то же время в Кабмине заверили, что государственное регулирование цен на газ не означает отказ от развития рынка газа, который заработал в Украине с 1 августа 2020 года.

В Украине более полумиллиона граждан уже изменили газопоставщиков, а тысячи граждан еще в сентябре заключили годовые контракты на поставку газа на уровне 4,70 грн за кубометр.