Снег в Киеве будет идти сутки — какая ситуация на дорогах

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Снег в Киеве снова начнет интенсивно идти 14 января. Снегопад продлится сутки, прогнозируют синоптики.

Погода в Киеве будет пасмурной. Температура воздуха днем ​​будет держаться в пределах −2…−4 °С. Ночью ожидается похолодание до −5…−7°С. В пятницу по Киеву и области ожидают ночью до -13−18 мороза, днем ​​до -11−15 мороза.

В «Киевавтодоре» заявили о готовности к ухудшению погодных условий. Противогололедными средствами обрабатывают подъемы, спуски, покрытие из брусчатки, мосты и путепроводы. Дорожники используют жидкие хлориды, соль и песчано-соляную смесь, а водителей призывают быть осторожными на дороге.

Сегодня в Киеве готовятся к уборке улиц, если будут снегопады, а также обустраивают пункты обогрева.

Утром 14 января в Киеве трудно проехать в районе метро «Черниговская», улицах Набережно-Рыбальской и Набережно-Крещатицкая, на Гаванском мосту, проспекте Победы (от метро «Святошин» до «Брестской»), улице Елены Телиги.

Между тем Киев вновь вошел в топ городов с самыми сильными заторами — в 2020 году столица заняла седьмое место в мире, это единственный европейский город в первой десятке. В 2019 году Киев был на 12 месте в этом рейтинге.

Синоптики прогнозируют похолодание в Украине 15−16 января. Температура воздуха значительно снизится: ночью до 12−18° мороза, в северных областях местами до 21° мороза, днем ​​до 10−16° мороза; 17−18 января холодная погода сохранится.

В четверг из-за снегопадов и метели на высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность.

Напомним, в среду засыпало снегом Львов, Одессу, Днепр, Полтаву, Николаев.