Сніг у Києві йтиме добу — яка ситуація на дорогах (КАРТА)

https://racurs.ua/ua/n148991-snig-u-kyievi-ytyme-dobu-yaka-sytuaciya-na-dorogah-karta.html

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Сніг у Києві знову почне інтенсивно йти 14 січня. Снігопад триватиме добу, прогнозують синоптики.

Погода у Києві буде похмурою. Температура повітря вдень триматиметься в межах −2…−4°С. Вночі очікується похолодання до — 5-…-7°С. У п’ятницю по Києву та області очікують вночі до -13−18 морозу, вдень до -11−15 морозу.

В «Київавтодорі» заявили про готовність до погіршення погодних умов. Протиожеледними засобами обробляють підйоми, спуски, покриття з бруківки, мости й шляхопроводи. Дорожники використовують рідкі хлориди, сіль і піщано-соляну суміш, а водіїв закликають бути обачними на дорозі.

Сьогодні у Києві готуються до прибирання вулиць, якщо будуть снігопади, а також облаштовують пункти обігріву.

Уранці 14 січня у Києві важко проїхати в районі метро «Чернігівська», вулицях Набережно-Рибальській і Набережно-Хрещатицькій, Гаванському мосту, на проспекті Перемоги (від метро «Святошин» до «Берестейської»), вулиці Олени Теліги.

Тим часом Київ знову увійшов у топ міст з найбільшими заторами — у 2020 році столиця зайняла сьоме місце у світі, це єдине європейське місто у першій десятці. У 2019 році Київ був на 12 місці у цьому рейтингу.

Синоптики прогнозують похолодання в Україні 15−16 січня. Температура повітря значно знизиться: вночі до 12−18° морозу, в північних областях місцями до 21° морозу, вдень до 10−16° морозу; 17−18 січня холодна погода утримається.

У четвер через снігопади та хуртовини на високогір’ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека.

Нагадаємо, в середу засипало снігом Львів, Одесу, Дніпро, Полтаву, Миколаїв.