Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

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Коронавірус в Україні станом на 14 січня виявили у 7 тис. 925 осіб. Загалом з початку пандемії зафіксовано понад 1,2 млн випадків COVID-19.

Серед хворих за минулу добу — 233 дитини та 345 медпрацівників. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Facebook.

Також за минулу добу:

госпіталізовано — 2 тис. 229 осіб;

летальних випадків — 162;

одужало — 10 тис. 192 особи;

здійснено тестувань за добу — 54 тис. 265 (зокрема методом ПЛР — 33 тис. 349, методом ІФА — 20 тис. 916).

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 млн 138 тис. 764 особи, 837 тис. 63 людини подолали COVID-19. Хвороба забрала життя 20 тис. 376 українців. Лабораторії здійснили понад 5,9 млн ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у: