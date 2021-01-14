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Коронавірус в Україні. Фото: Facebook
Майже 8 тис. інфікованих за добу — в Україні новий стрибок захворюваності на COVID-19 (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n148990-mayje-8-tys-hvoryh-za-dobu-v-ukrayini-novyy-strybok-zahvoruvanosti-na-covid-19-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні станом на 14 січня виявили у 7 тис. 925 осіб. Загалом з початку пандемії зафіксовано понад 1,2 млн випадків COVID-19.
Серед хворих за минулу добу — 233 дитини та 345 медпрацівників. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Facebook.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано — 2 тис. 229 осіб;
- летальних випадків — 162;
- одужало — 10 тис. 192 особи;
- здійснено тестувань за добу — 54 тис. 265 (зокрема методом ПЛР — 33 тис. 349, методом ІФА — 20 тис. 916).
За весь час пандемії в Україні захворіло 1 млн 138 тис. 764 особи, 837 тис. 63 людини подолали COVID-19. Хвороба забрала життя 20 тис. 376 українців. Лабораторії здійснили понад 5,9 млн ПЛР-тестувань.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:
- Києві — 794,
- Донецькій області — 588,
- Запорізькій області — 554,
- Львівській області — 482,
- Миколаївській області — 460.
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