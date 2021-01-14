Війна на Донбасі. Фото: depo.ua

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Війна на Донбасі продовжується — протягом минулої доби, 13 січня, російсько-окупаційні війська здійснили шість обстрілів позицій української армії.

Сьогодні, 14 січня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів немає, повідомили у пресслужбі штабу ООС.

Поряд із Водяним на Приазов’ї противники тричі відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У передмісті Авдіївки й неподалік Гнутового зафіксований вогонь у бік українських позицій з ручних протитанкових гранатометів, а біля Мар’їнки противник здійснив кілька неприцільних пострілів зі стрілецької зброї.

У штабі наголосили, що про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Українські військові додали, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» спостерігалася тиша.

Від початку поточної доби, 14 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу Мар’їнки, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. Бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів немає, — констатували в штабі.

Нагадаємо, війна на Донбасі забрала життя 37-річного Олега Андрієнка. Як повідомили у 56-й окремій мотопіхотній бригаді, він загинув внаслідок вогнепального кульового поранення.