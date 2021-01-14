Война на Донбассе. Фото: depo.ua

https://racurs.ua/n148989-rossiyskie-naemniki-na-donbasse-shest-raz-obstrelyali-ukrainskih-zaschitnikov.html

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Война на Донбассе продолжается — за минувшие сутки, 13 января, российско-оккупационные войска совершили шесть обстрелов позиций украинской армии.

Сегодня, 14 января, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Боевых потерь в результате вражеских обстрелов нет, сообщили в пресс-службе штаба ООС.

Рядом с Водяным на Приазовье противники трижды открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде Авдеевки и неподалеку Гнутово зафиксирован огонь в сторону украинских позиций из ручных противотанковых гранатометов, а вблизи Марьинки противник совершил несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия.

В штабе отметили, что о фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.

Украинские военные добавили, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» наблюдалась тишина.

С начала текущих суток, 14 января, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Марьинки, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Боевых потерь в результате вражеских обстрелов нет, — констатировали в штабе.

Напомним, война на Донбассе унесла жизнь 37-летнего Олега Андриенко. Как сообщили в 56-й отдельной мотопехотной бригаде, он погиб в результате огнестрельного пулевого ранения.