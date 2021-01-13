https://racurs.ua/n148988-impichment-trampa-v-palate-predstaviteley-podschitali-golosa.html

Ракурс

Импичмент Дональда Трампа состоялся в Палате представителей Конгресса США.

За отстранение Трампа от власти проголосовали 216, а против — 192 члена Палаты преставителей, сообщается в трансляции заседания.

В официальной резолюции Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу — нападению на Капитолий. Конгресс рассматривал резолюцию об импичменте при повышенных мерах безопасности. В холле Капитолия дежурили сотни бойцов Нацгвардии. Для импичмента была необходимо простое большинство голосов.

Теперь для отстранения Трампа от власти понадобится, чтобы Палату представителей поддержали две трети членов Сената. Сейчас представители республиканского большинства в Сенате отказываются проводить экстренное заседание для рассмотрения этого вопроса.

Вероятнее всего, Сенат не успеет рассмотреть импичмент до инаугурации Байдена. Об этом уже предупредил лидер сенатского большинства Митч Макконнелл.

Если Трампа отстранят от должности, это будет первым таким случаем в истории США.

Результат в Палате представителей имеет символическое значение — полномочия Трампа в любом случае прекращаются 20 января. Однако, будучи отстраненным от власти, Трамп больше никогда не сможет участвовать в президентских выборах.

11 января издание Politico со ссылкой на его окружение сообщало, что он сам вряд ли захочет выдвигаться в 2024 году.

Палата представителей уже объявляла Трампу импичмент в декабре 2019 года. Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями, а также в препятствовании правосудию из-за отказа сотрудничать со следствием. Голоса почти точно распределились в соответствии с партийной принадлежностью: все демократы голосовали за импичмент, почти все республиканцы — против. Сенат, в котором тогда большинство было у республиканцев, не поддержал отстранение Трампа от должности.

До Трампа Палата представителей объявляла импичмент двум президентам — Эндрю Джонсону (1868 год) и Биллу Клинтону (1998 год). В обоих случаях Сенат отказался отстранить их от должности, и они продолжили управлять страной.

В 1974 году Ричард Никсон, против которого собирались начать процедуру импичмента, досрочно подал в отставку — как считается, из-за того, что у него практически не было шансов избежать отстранения от власти.

Напомним, что 6 января Конгресс собрался, чтобы утвердить победу на выборах президента Джо Байдена. Трамп опубликовал видео, в котором в очередной раз заявил, что у него украли выборы, но вновь не предоставил никаких доказательств.

После этого его сторонники пошли штурмовать здание Капитолия. Погибли пять человек. Более 40 участников штурма предстали перед судом, а в Вашингтоне опасаются новых беспорядков в день инаугурации Байдена.