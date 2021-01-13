Старый Новый год и Василия Великого — праздник завтра 14 января

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14 января украинцы празднуют несколько праздников.

Первый — праздник в честь Василия Великого, архиепископа Кесарии Кападокийской, что в Малой Азии. Церковные источники характеризуют его как аскета, богослова и ученого, автора кодекса монашеской жизни. Также Василия Великого считали покровителем земледелия. Именно поэтому в этот день основной обрядовым действием было засевания жилищ зерном.

14 января также отмечают праздник Обрезания Господня. Именно тогда, согласно церковным источникам, по еврейскому обычаю состоялся обряд обрезания Иисуса Христа, после которого ребенку и дали имя, предсказанное еще архангелом Гавриилом в день передачи благой вести Деве Марии, — Иисус.

14 января также первый день нового года по юлианскому (старому) летоисчислению. Православная церковь живет по юлианскому календарю, потому что жизнь и деяния Христа происходили во времена, когда действовал именно юлианский календарь. В его основе так называемый «литургический» год. Его расхождение с новым, григорианским календарем составляет 13 дней, поэтому и Новый год православные христиане празднуют не с 31 декабря на 1 января, а с 13 на 14 января.

Характерной приметой новогоднего праздника в Украине было щедрование — давний народный обычай церемониальных обходов домов с пожеланием счастья членам семьи и расцвета хозяйства.

В отличие от колядования, обряд щедрование всегда был в Украине действительно народным, внецерковным и незначительно ощутил на себе влияние христианской церкви. На Старый Новый год запрещено ругаться, ссориться и создавать конфликты. Существует традиция, что в первый день Старого Нового Года в дом первым обязательно должен войти человек, поэтому засевать ходят только мальчики.

В Старый Новый год не планировали встречи со знакомыми. Этот день советовали провести исключительно в семейном кругу.

14 января день ангела имени отмечают: Василий, Федот, Петр, Григорий, Эмилия, Богдан, Федосий, Николай.

14 января — день рождения Нины Риччи (Мария Ниелли) — известного французского модельера итальянского происхождения (1883 год), Стивена Содерберга (1963 год), американского кинорежиссера («Секс, ложь и видео», «Эрин Брокович», «11», «12 …» и «13 друзей Оуешена»).

В этот день умерли в 1898 году Льюис Кэрролл, английский математик и писатель (автор повестей «Алиса в стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье»), а в 1966 году — Сергей Королев, конструктор ракетно-космических систем.