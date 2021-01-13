Классическую музыку планируют транслировать в маршрутках и на остановках в Черновцах

https://racurs.ua/n148986-klassicheskuu-muzyku-planiruut-translirovat-v-marshrutkah-i-na-ostanovkah-v-chernovcah.html

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В Черновцах планируют транслировать классическую музыку в общественном транспорте и на остановках.

28 января соответствующее решение предложат на рассмотрение депутатов горсовета. Проект решения опубликовали на сайте Черновицкого горсовета. Речь идет о поддержке «местной инициативы о введении трансляции симфонических произведений украинских и зарубежных композиторов-классиков, уравновешенного, спокойного и размеренного характера».

Такую музыку хотят транслировать в городском общественном транспорте и на остановках транспорта. Перевозчиков предлагают обязать включать в маршрутках классическую музыку.

Напомним, что в Украине парламент может запретить слушать музыку и смотреть фильмы без наушников в общественном транспорте. 17 июня 2020 года профильный парламентский комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры поддержал так называемый законопроект о акустическом насилии.

Проект инициировали сразу 16 депутатов из нескольких фракций: партии «Слуга народа», «Европейской солидарности», «Батькивщины», «Голоса» и группы «За будущее».