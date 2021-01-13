Класичну музику планують транслювати в маршрутках та на зупинках у Чернівцях, фото — Погляд

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У Чернівцях планують транслювати класичну музику у громадському транспорті та на зупинках.

28 січня відповідне рішення запропонують на розгляд депутатів міськради. Проект рішення опублікували на сайті Чернівецької міськради. Йдеться про підтримку «місцевої ініціативи про запровадження трансляції симфонічних творів українських і зарубіжних композиторів-класиків, врівноваженого, спокійного та розміреного характеру».

Таку музику хочуть транслювати в міському громадському транспорті та на зупинках транспорту. Перевізників пропонують зобов’язати вмикати у маршрутках класичну музику.

Нагадаємо, що в Україні парламент може заборонити слухати музику та дивитися фільми без навушників у громадському транспорті. 17 червня 2020 року профільний парламентський комітет з питань транспорту та інфраструктури підтримав так званий законопроект про акустичне насилля.

Проект ініціювали одразу 16 депутатів з кількох фракцій: партії «Слуга народу», «Європейської солідарності», «Батьківщини», «Голосу» та групи «За майбутнє".