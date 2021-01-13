Судью Антикоррупционного суда наказали за разрешение провести обыск у коллеги из ОАСК

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Ракурс

Дело Окружного админсуда Киева повлияло и на карьеру одного из судей Высшего антикоррупционного суда.

Тимура Хамзина наказали за разрешение провести следственные действия у судьи ОАСК Владимира Келеберды. Он получил предупреждение от Высшего совета правосудия. Одна из дисциплинарных комиссий ВСП 13 января рассмотрела жалобу адвоката Келеберды на действия Хамзина, сообщил сайт Высшего совета правосудия.

Рассмотрев дисциплинарное дело, открытое по жалобе адвоката Бужор А.Ю. в интересах Келеберды В.И., привлечь к дисциплинарной ответственности судью Высшего антикоррупционного суда Хамзина Тимура Рафаиловича и применить к нему дисциплинарное взыскание в виде предупреждения, — говорится в официальном сообщении ВСП.

Судью ВАКС обвинили в том, что он разрешил Национальному антикоррупционному бюро провести обыски у судьи ОАСК «без достаточных оснований». Следственные действия происходили в рамках дела НАБУ. Судей ОАСК подозревают в создании преступной организации и захвате власти.

Хамзин заявлял, что проведение обыска требовали материалы дела. Только во время обыска, по его словам, можно было получить информацию о возможном преступлении. Судья ВАКС не утверждал абсолютную причастность Келеберды к преступлениям, впрочем, Третья дисциплинарная палата ВСП согласилась с тем, что для обыска у подозреваемого судьи не было достаточных оснований.

Ранее аналогичное наказание для другого судьи Антикоррупционного суда ВСП наложил за разрешение заочного расследования в отношении экс-министра экологии Януковича Николая Злочевского по делу о самой крупной взятке антикоррупционерам. Злочевский несколько лет скрывается за рубежом.

«Ракурс» сообщал, что продолжить расследование по делу председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка просит Специализированная антикоррупционная прокуратура.