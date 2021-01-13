Суддю Антикорупційного суду покарали за дозвіл провести обшук в колеги з ОАСК

https://racurs.ua/ua/n148985-suddu-antykorupciynogo-sudu-pokaraly-za-dozvil-provesty-obshuk-v-kolegy-z-oask.html

Ракурс

Справа Окружного адмінсуду Києва вплинула й на кар'єру одного із суддів Вищого антикорупційного суду.

Тимура Хамзіна покарали за дозвіл провести слідчі дії в судді ОАСК Володимира Келеберди. Він отримав попередження від Вищої ради правосуддя. Одна з дисциплінарних комісій ВРП 13 січня розглянула скаргу адвоката Келеберди на дії Хамзіна, повідомив сайт Вищої ради правосуддя.

Розглянувши дисциплінарну справу, відкриту за скаргою адвоката Бужор А.Ю. в інтересах Келеберди В.І., притягнути до дисциплінарної відповідальності суддю Вищого антикорупційного суду Хамзіна Тимура Рафаїловича та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді попередження, — йдеться в офіційному повідомленні ВРП.

Суддю ВАКС звинуватили в тому, що він дозволив Національному антикорупційному бюро провести обшуки у судді ОАСК «без достатніх підстав». Слідчі дії відбувалися в межах справи НАБУ. Суддів ОАСК підозрюють у створенні злочинної організації і захопленні влади.

Хамзін заявляв, що проведення обшуку вимагали матеріали справи. Тільки під час обшуку, за його словами, можна було отримати інформацію про ймовірний злочин. Суддя ВАКС не стверджував про абсолютну причетність Келеберди до злочинів, утім, Третя дисциплінарна палата ВРП погодилась з тим, що для обшуку у підозрюваного судді не було достатніх підстав.

Раніше аналогічне покарання для іншого судді Антикорупційного суду ВРП присудила за дозвіл заочного розслідування щодо екс-міністра екології часів Януковича Миколи Злочевського у справі про найбільший хабар антикорупціонерам. Злочевський декілька років переховується за кордоном.

«Ракурс» повідомляв, що продовжити розслідування у справі голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка просить Спеціалізована антикорупційна прокуратура.